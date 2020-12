Elektri börsihind tõusis kahekordseks

Olkiluoto tuumajaama probleemid Soomes mõjutavad ka Eesti tarbijat. Foto: Andres Haabu

Soome Olkiluoto tuumajaama probleemide tulemusel on Eestis elektrihind tõusnud enam kui kaks korda.

Tänane päev-ette hind on elektribörsi Nord Pool Spoti Eesti hinnapiirkonnas 107 eurot megavatt-tunni eest, muidu on see detsembris jäänud vahemikku 28–69 eurot.