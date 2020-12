Elering on investeerinud saarte varustuskindlusesse 30 miljonit eurot

110-kilovoldine merekaabel veeti Suure väina põhja spetsiaalse laevaga. Foto: Ain Köster

Elering võtab täna Muhumaal ehitajatelt üle sel suvel Suurde väina paigaldatud teise kaasaegse 110-kilovoldise merekaabli. Koos selle projektiga on ettevõte aastatel 2015-2020 investeerinud saarte varustuskindlusesse ligi 30 miljonit eurot.

Saarte elektritarbijate varustuskindluse parandamine on olnud Eleringi viimaste aastate suuremate prioriteetide hulgas. Alates 2015. aastast on suuremate projektidena paigaldatud Suurde väina kaks uut merekaablit ning üks kaasaegne merekaabel on rajatud ka Väikesesse väina. Samuti on uuendatud Võiküla, Leisi ja Orissaare alajaamad.