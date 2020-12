Eesti katkestas lennuühenduse Suurbritanniaga

Eestlased ei saa Suurbritanniasse lennata vähemalt aasta lõpuni. Foto: Andres Haabu

Valitsuskabinet toetas pühapäeval seoses infoga Ühendkuningriigis levivast uuest koroonaviiruse tüvest majandus- ja taristuminister Taavi Aasa ettepanekut peatada Eesti ja Ühenkuningriigi vaheline lennuliiklus alates eile südaööst kuni käesoleva aasta lõpuni.

Eesti valitsuse teatel on koroonaviiruse leviku ja selle uue tüve esinemise tõttu Ühendkuningriigis alates 20. detsembrist kasutusele võetud täiendavad piirangud. Välisministeeriumi teabe kohaselt on mitu riiki, sh Läti, katkestanud või kaalumas reisijateveo katkestamist Ühendkuningriigiga. Lisaks on riigid kaalumas täiendavaid isolatsioonimeetmeid sealt saabuvatele reisijatele.