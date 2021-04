Piirangud on, leevendust mitte: valitsus pole rahajagamist endiselt kokku leppinud

Valitsus pole seni piirangute leevendamises kokku leppinud muud kui üldsumma 23 miljonit eurot. Foto: Andras Kralla

Seni ainus teadaolev fakt eile kehtima hakanud koroonapiirangute mõjude leevendamiseks on rahaline kogusumma – 23 miljonit eurot. Kuidas see jaguneb, kelle vahel ja millal, on endiselt selgusetu.

Eile kehtima hakanud uued koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangud leppis valitsus kokku päev enne jõululaupäeva. Sama hooga teatas valitsus, et uutest piirangutest tekkiva majandusliku kahju kompenseerimiseks lepiti kokku ka toetustes. Nädal hiljem pole aga neist toetustest teada rohkemat kui nende kogumaht 23 miljonit eurot.