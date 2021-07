Börsifänn omab igas ettevõttes ühte aktsiat

Tallinna börsil on 1435 inimest, kes omavad kas ühes või mitmes börsiettevõttes vaid ühte aktsiat. Ühe-aktsia-omanike hulgas torkab edetabeli eesotsas silma tuntud börsikaupleja Ivar Mägi, kellel on kokku 16 Eesti börsiettevõttes vaid üks aktsia – nende väärtus kokku on 65 eurot.