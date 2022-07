Uudised

Äripäev

6. juuli kell 5:41 Jaga lugu:







Stroomi ranna suplusalalt avastati raske kütteõli reostus

Stroomi rand. Foto: Liis Treimann

25. juunil avastati Stroomi rannas raskekütteõli reostus, mida Päästeamet koos Keskkonnaameti ja Põhja-Tallinna linnaosa valitsusega nüüd kokku kogub, teatas Päästeamet.

Pressiteates seisab, et reostust on leitud ranna äärest madalast veest umbes 300-ruutmeetriselt alalt ning see asub liiva all, kust see on hakanud mingil põhjusel välja imbuma. Käsitsi kaevamisel leiti reostust kuni meetri sügavuselt.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev