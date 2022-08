Maksudega trikitanud rõivatööstur kärises isiklikku pankrotti

Ameerika energiafirmad ei hooli Joe Bideni üleskutsest – tootmine jätkub vanamoodi

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden kutsus riigi energiafirmasid suurendama tootmist, et suruda kerkivaid kütusehindu alla. Ettevõtteid see ei kõiguta, vahendab Financial Times.

