Lihatööstuste suurtehingu tõehetk lükkus edasi

Juba viis kuud Maag Grupi ja HKScani suurtehingut kaaluv konkurentsiamet laseb osalistel veel paar kuud omas mahlas praadida.

Jaanuari lõpus võttis amet neli kuud lisaaega , et täpsemalt üle vaadata tehingu tingimused, millega piima- ja lihatööstuskontsern Maag Grupp HKScani Balti ärid üle võtab. Nüüd öeldi konkurentsiametist, et täiendava menetluse järel on otsust oodata hiljemalt 27. juuliks. Põhjuseks asjaolu, et kui turuosalistelt küsitakse kaubaturu kohta lisainfot, pannakse kell vastuste saamiseni kinni.