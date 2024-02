Uudised

Raadiohommikus: optimistlik pangajuht ja trikster USAst

USA poliitikakommentaator Tucker Carlson (paremal) rabas avalikkust teatega, et intervjueerib Moskvas Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Räägime hommikuprogrammis mõlemast: nii intervjueerijast kui ka intervjueeritavast. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA GIORGIO VIERA, AFP/Scanpix

Coop Panga reede hommikul avaldatavaid majandustulemusi ja oma optimismi Eesti majanduse tuleviku suhtes selgitab hommikuprogrammis pangajuht Margus Rink.

Kes on see poleemiline Tucker Carlson, kes tegi intervjuu Venemaa presidendi Vladimir Putiniga? Arutame nii Carlsoni enda kui ka intervjuu üle Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjaniku Herman Kelomehega.

Enne oli kaitsetööstusesse investeerimine tabu, nüüd enam mitte. Riskikapitaliettevõtte Specialist VC värskest investeeringust kõneleb asutajapartner, kord ka aasta iduinvestori tiitlit kandnud Gerri Kodres. Vaatame lisaks üle, mida tegi keerulisem aeg ettevõtte portfellile.

Veel heidame pilgu Kaja Kallase ja Andrus Ansipi avalikule tülile, pidades nõu juhtimiseksperdi ja koolitaja Eero Sikkaga. Vastusest on kasu igal juhil, kel on meeskonnas mõni juurikas.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Kes on nädala võitja, kes kaotaja? Mida me teame sajandi röövist ehk BaltCapist varastatud kümnetest miljonitest? Miks ei taha minister Madis Kallas riigifirmat börsile lasta? Kas me vingume end vaeseks? Nädala kuumimatel teemadel on stuudios arutamas ajakirjanikud Eget Velleste, Martin Johannes Teder ja Eliisa Matsalu.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas Haus Galerii omanik Piia Ausman, kes jõudis gaselli edetabelisse. Saates tuleb juttu sellest, kuidas on ettevõte aastatega kasvanud. Mismoodi on muutunud kunstioksjonite korraldamine, millised on olnud 27 aasta jooksul tõusud ja mõõnad. Lisaks, mil moel õnnestus neil saada gaselliks.

Kuidas on galeriiäri aastatega muutunud ning mida uut ja põnevat pakub galerii täna.

Saatejuht on Alyona Stadnik.

15.00–16.00 “Terviseuudised”. Juba aastaid on küsitud, miks uute ravimite kättesaadavaks tegemine ehk soodusravimite nimekirja kandmine Eestis nii kaua aega võtab. Tervisekassa esitas olukorrast omapoolse nägemuse Meditsiiniuudiste ravimikonverentsil.

Toome saates kuulajateni konverentsil toimunud vestlusringi, kus ravimite kättesaadavuse teemal arutlevad puuetega inimeste koja tervishoiualane huvikaitsenõunik Katrin Nugis, ravimiameti peadirektori asetäitja Ott Laius, tervisekassa ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna juht Erki Laidmäe, Roche Eesti hinnastamise ja rahastamise valdkonna juht Marika Lepaste, AstraZeneca Eesti korporatiivsuhete ja arendusjuht Hanno Püttsepp ning arstide liidu esindaja ravimikomisjonis, kardioloog Lembi Aug.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”. Äripäeva selle nädala arvamusliidrid on kõik pealinna piiri tagant. Esmalt sõitis saatejuht Indrek Lepik kohe Tallinna külje alla Jürisse, et rääkida masina- ja metallitöösturi, Hekoteki juhi ja suuromaniku Heiki Einpauliga sellest, kas Eestis tuleks võõrtööjõukvooti tõsta või mitte. Tartu maantee järgmisel peatusel Paides oli vestluspartneriks aga Järvamaa piimatööstuse E-Piim juht Jaanus Murakas, kellega oli jutuks nii Euroopa põllumeeste streigilaine kui ka koduste toidutootjate käekäik. Ning lõpuks Tartusse jõudes kiikas Indrek sisse Venemaa asjatundja Karmo Tüüri õllepoodi, et rääkida sellest, mida mõtleb Putin ja mida tunneb lihtne venelane.

