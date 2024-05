Putin on leppinud väikevenna rolliga

Venemaa on pidanud tunnistama, et Peking tema ainus partner. Ja sedagi hiinlaste tingimustel. Foto: AFP/Scanpix

Mida arutasid Putin ja Xi? Lisaks: atentaat Slovakkia peaministrile, Iraani president surnud ja Soome ei lase migrante üle piiri.

Ehkki mürsurahe all kannatava Harkivi rahva jaoks on sellest esialgu vähe abi, toob alanud nädal Ukrainale häid uudiseid. Nimelt alustab Euroopa Liit nii Kiievi kui ka Chişinăuga jaanipäeva järel toimuval Ülemkogul ametlikult liitumisläbirääkimisi. Kutse liitumiseks tehti mäletatavasti juba möödunud aasta lõpus, ent vahepeal on diplomaatiline rinne relvadele keskendunud.

Pahatahtlikuma partneri nagu Ungari puhul – kellest saab teisel poolaastal ka euroliidu eesistuja – võib aga kerkida küsimus president Volodõmõr Zelenskõi mandaadist, sest ametlikult lõppes see eile. Samas, kuigi põhiseaduse 103. paragrahv määrab ametiaja tõepoolest viie-aastasena, sedastab 108. paragrahv, et president on võimul, kuni ametisse nimetatakse uus. Ja sõja ajal põhiseadus valimisi korraldada ei luba.

Ukrainast pole suures vaimustuses ka selles dünaamikas Ungari väikevennana tegutsev Slovakkia, kuid Ukraina peale ei mõtle seal arusaavalt praegu ilmselt mitte keegi.

“Globaalne briifing” on Indrek Lepiku uudiskiri, mida saab endale tasuta postkasti tellida siit: www.aripaev.ee/uudiskirjad

Atentaat Robert Ficole. Möödunud kolmapäeval šokeerisid Slovakkia avalikkust teated sellest, kuidas väljasõiduistungi järel tulistati riigi peaministrit. Oma kantsi Handlová linna külastanud Robert Ficot tulistas 71aastane kirjanik Juraj Cintula. Tema motiivides pole siiani selgust, kuid siseministeeriumi väitel ei pruukinud ta üksi tegutseda. Poliitiliselt polariseerunud Slovakkia ühiskond on atentaadi tõttu veelgi enam lõhki ning oma osa mängib selles võimupartei, mis on süüdistanud olukorras meediat ja opositsiooni. Fico seisund on stabiilne.