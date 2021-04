Tõnu Mertsina: Euroopa ühisvaluuta töötab kindlalt Eesti kasuks

Eesti ja ELi lipud. Foto: Raul Mee

Euroopa ühisrahal eurol on olnud viimase 10 aasta jooksul oluline roll Eesti majanduskasvus, kirjutab Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Lõppeva aastaga saab Eestil kümme aastat euro kasutuselevõtmisest. Euro kasutamise kõrval tähendab see ka euroala riikide ühises rahapoliitikas ja vastavates tehingutes osalemist. See on kahtlemata mõjutanud mitmekülgselt Eesti majandust.