Tagasi ST 16.07.24, 11:49 Kuidas edukalt projekte juhtida? Elame ajastul, kus tõhus projektijuhtimine ja oskuslik muutuste juhtimine on ettevõtte edu võtmeks. Olgu selleks kampaania läbiviimine, uue töötaja leidmine, konverentsi või suvepäevade korraldamine, toote või tarkvaralahenduse väljatöötamine või hoopis isiklikus plaanis uue harjumuse juurutamine. Siin on valik koolitusi, mis aitavad sul ja sinu meeskonnal omandada kriitilised teadmised ja tööriistad, et viia projektid edukalt lõpule ja juhtida muutusi sujuvalt.

IT Koolituse ja Äripäeva Akadeemia koostööpartner ning koolitaja Anneli Ohvril

Kuidas vältida projektide venimist ja aja raiskamist?

Efektiivne projektijuhtimine on iga eduka ettevõtte alus, sest see tagab projektide sujuva ja tulemusliku elluviimise. Praktiline projektijuhtimise õppeprogramm varustab sind vajalike teadmiste ja oskustega, et juhtida projekte algusest lõpuni. Õpi, kuidas planeerida, teostada ja jälgida projekte, tagades nende õigeaegse ja eelarvepõhise lõpetamise. See koolitus annab sulle praktilised tööriistad ja meetodid, mis aitavad suurendada sinu efektiivsust ja saavutada paremaid tulemusi projektijuhtimises.

Õppeprogramm koosneb kahest osast:

Meie elu koosneb hulgast väikestest projektidest, mis tuleb etteantud tähtajaks ellu viia. Ilmselt on kõik kogenud seda „soovisime parimat, aga välja kukkus ikka nii, nagu tavaliselt“. Kuidas kavandada ja juhtida projekte, et kõik sujuks, ei peaks pidevalt „tulekahjusid kustutama“ ja saaks projekti lõppedes loorberitel puhata? Praktilise projektijuhtimise baaskoolitus varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad hallata projekte tõhusalt ja tulemuslikult. See oskus on hädavajalik, et tagada projektide õigeaegne ja eelarvepõhine lõpetamine ning suurendada meeskonna produktiivsust. Efektiivne projektijuhtimine aitab parandada sinu tööprotsesse ja tulemusi, mis on kriitiline samm suurema professionaalse edu saavutamiseks.

Isegi kogenud tegijatel korduvad tihti samad mured – projekti tegevused võtavad planeeritust rohkem aega, tekivad ootamatud lisategevused ning pidevad muudatused, mis paneb küsima, kuidas juhtida projekte tulemuslikumalt ja sujuvamalt ning vältida liigset närvikulu?

Tõhus projektijuhtimine on tänapäeval väga oluline, sest see määrab, kuidas edukalt keerulisi projekte ellu viia. See koolitus varustab sind põhjalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad juhtida keerukaid projekte tõhusamalt. See oskus on hädavajalik, et tagada projektide edukas lõpuleviimine ja meeskonna parem koostöö. Edasijõudnud projektijuhtimise strateegiad aitavad parandada sinu projektide kvaliteeti ja tulemuslikkust, mis on kriitiline samm suurema professionaalse edu saavutamiseks.

Miks 70% organisatsioonides tehtud muutustest ebaõnnestub?

Organisatsioonilised muutused on vältimatud ja nende tõhus juhtimine määrab ettevõtte edu. Muutuste juhtimise koolitus varustab sind vajalike teadmiste ja tööriistadega, mis aitavad juhtida muutusi sujuvalt ja edukalt. Õpid, kuidas planeerida ja rakendada muutusi nii, et need toetaksid ettevõtte strateegilisi eesmärke ja parandaksid töötajate kaasatust. Efektiivne muutuste juhtimine aitab vähendada vastupanu ja suurendada organisatsiooni kohanemisvõimet, mis on kriitiline samm suurema äriedu saavutamiseks.

