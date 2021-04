Kriminoloog: tippkorruptant naudib Eestis endiselt kõva tegija tiitlit

Jüri Saar. Foto: Erakogu

Eestis on mõnigi korruptiivselt tegevuselt tabatud ärimees või poliitik endiselt nii-öelda tugev tegija, keda "pisipattude" eest häbiposti ei asetata. Kangelase või süütu ohvrina esinevad tippkorruptandid leiavad liiga lihtsaid vabandusi ja pääsevad süüdimõistmisest, kirjutab kriminoloog, Tartu Ülikooli professor Jüri Saar Äripäeva essees.

Korruptsioon kui nähtus on lahutamatult seotud õiguskultuuri ja väärtustega. Sotsiaalse nähtusena on korruptsioonil sügavad kultuurilised juured ja ainuke võimalus korruptsioonist kui nähtusest võitu saada, selle käitumisviisi levikut ühiskonnas otsustavalt piirata, on sedalaadi käitumisaktide toimepanijate häbiposti panemine ja regulaarne vastutusele võtmine. See tähendab, et võitlus korruptsiooni ilmingutega on meie kõigi ühine mure.