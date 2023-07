Siim Tammer: kas lasta lahti, kui on kahtlustus kuriteos?

Finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer. Foto: Mihkel Leis

Kuigi süütuse presumptsioon kehtib, on valdkondi, kus töötajale esitatud kahtlustust või süüdistust ei saa siidikinnastes käsitleda, kirjutab finantsinspektsiooni juhatuse liige Siim Tammer inspektsiooni blogis.

Üha sagedasemad on avalikkuse ootused, et kui isikule on esitatud kahtlustus kuriteos, siis tuleks ta kohe oma tööst eemaldada, lahti lasta. Sedalaadi avaliku hukkamõistu kaasusi on viimasel ajal olnud mitu, alates kõrgetest politseijuhtidest, kes justkui on käitunud seadusevastaselt, on olnud ka ametnikke, kes kahtlustuse kohaselt on võtnud lubamatut meelehead, kui ka treener, kes oma hoolealuseid justkui ära kasutas.