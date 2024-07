Tagasi 27.07.24, 10:00 Raadiohitid: Raivo Heina helikopterist ja hädas jäätisetootjast Selle nädala Äripäeva raadio saadetest kuulati enam Investor Toomase tundi, kus külas oli Raivo Hein.

Veel pakkusid põnevust investeerimine, riigi majandusolukord ja jäätisetootja rasked ajad.

Raivo Hein: minu kopter läheb kohe sõtta, kui see peaks siia tulema

Hiljutises Investor Toomase tunni saates käsitles Raivo Hein olulisi teemasid, mis puudutavad noorte investeerimist ja ettevõtlust. Kuid üheks põnevamaks ja intrigeerivamaks teemaks kujunes kindlasti Heina kommentaarid tema helikopteri ja kaitseväe koostöö kohta.

Raivo Hein, tuntud investor ja ettevõtja, rääkis avameelselt oma koostööst kaitseministeeriumiga ning sellest, kuidas tema helikopter on osa riigi kaitseplaanidest. "Minu kopteriga lendavad Ämari sõjaväe piloodid ja kui sõda peaks tulema, siis läheb minu kopter kohe sõtta," selgitas Hein, lisades, et paljud inimesed ei tea tema panust riigikaitse valdkonnas.

Investor selgitab USA valimiste mõju turgudele

Trump soovib rohkem tollitariife peale panna, mistõttu võiksid väiksemad aktsiad rohkem töötada ja suuremad ettevõtted peaksid rohkem mures olema, ütles investor Ivar Mägi Äripäeva raadios.

Mägi ütles, et kui vabariiklane Donald Trump võidab siis, võivad roheaktsiad kukkuda, kuna seda valdkonda ta ei toeta. Investor ise ei kavatse oma investeerimisstrateegijat praegu USAs toimuva tõttu muuta.

Lisaks räägib Mägi, kuidas mõjutab praegu demokraatidega toimuv USA turge. Mägi sõnul kukub kiibitootja Nvidia pooleks, miks? Sellest lähemalt intervjuus.

Toomsalu prognoosib: näeme veel koondamisi ja raskusi

Näeme veel koondamisuudiseid ja osal äriklientidel tekib raskusi, teisalt on näha ka ettevõtteid, kellel praegu läheb hästi, rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis LHV Groupi juht Madis Toomsalu. Toomsalu sõnul ongi ettevõtted kahte leeri koondunud ‒ osa investeerib ja vaatab tulevikku, teised peavad tegelema veel minevikuga.

Uue valitsuse kohta sõnas Toomsalu, et maksutõusud on hädavajalikud, kuid kärbivad majanduse taastumist. LHV Groupi juht tõi välja koalitsioonileppest ka ühe positiivse nüansi.

LHV teatas oma poolaasta tulemused. Kuidas vaatab Toomsalu nendele peale ja millist mõju avaldab euribori langus, sellest lähemalt intervjuus.

Nvidial jäi karp lahti, kui nägid Eesti idufirma tehnoloogiat

“Kohtusin Nvidia inimestega esimest korda möödunud aastal ja nad ütlesid, et kõik kohad on juba täis isesõitvaid autosid, roboteid ja droone, kõigil on kopp ees neist, näidake midagi ägedat,” rääkis idufirma 7sense tootejuht Mihkel Tedremaa.

Kuidas asi toimib ning millist huvi on leiutise vastu tundnud suurfirmad, seda kuuleb intervjuust. Lisaks tuleb juttu praegustest raha kaasamistest ja kuhu ettevõte tüürib.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis rääkisid 7sense müügi- ja turundusdirektor Madis Päev ja tootejuht Mihkel Tedremaa.

Jäätisetootja võitleb ellujäämise nimel

Mullu oli jäätisetootjale La Muu ellujäämise aasta, kus võtmeküsimus ei olnud käibe kasvatamine, vaid kulude kärpimine.

La Muu on praeguses majandusolukorras liiga kallis jäätis, rääkis jäätisetootja La Muu tegevjuht ja üks asutaja Rasmus Rask. Isegi soodustusega jääb see jäätis tarbijale kalliks.

Hommikuprogrammis selgitas Rasmus Rask, kuidas La Muul läheb, milliseid kärpeid on ettevõte pidanud tegema ning kuidas ta loodab kahjumitrendist pääseda.

