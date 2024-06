Naisjuhtide kiirendi algataja: võrgustumine on karjääri võti

VKG biotoodete tehas Lätti ei lähe, kuid riik selle vastu huvi ei tunne

Poole aasta pärast on lõppemas Lüganuse valda planeeritava biotoodete tehase eriplaneering ning siis saab selgeks, kas sinna on võimalik tehast rajada. VKG biotoodete arendusjuht Lauri Raidi paneb aga imastama, et majanduslanguses riik tehase vastu üldse huvi ei tunne.

