ESG ekspert: Eesti järgmine konkurentsieelis sünnib nutikast ressursikasutusest

Ilma usaldusväärse teadmiseta looduskapitali seisust ei saa teha häid majandusotsuseid ega tagada kestlikku arengut, kirjutab keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Euroopa Liidu liiga karmid regulatsioonid on vähendanud ettevõtete konkurentsivõimet, samas peaksid uued nõuded andma hoogu ringmajanduse juurutamisele, rääkis Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Jessika Roswall intervjuus Äripäevale.
Meie avalikus ruumis on sõna „majandushuvi“ omandanud märkimisväärse võime lõpetada sisuline arutelu ükskõik millisel teemal, millesse ühe osapoolena on seotud keegi, kes tegeleb ettevõtlusega, kirjutab Eesti Erametsaliidu kommunikatsioonijuht Anniki Leppik.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?