Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,08%319,37
  • OMX Riga−0,35%970,63
  • OMX Tallinn0,02%2 230,15
  • OMX Vilnius0,03%1 512,06
  • S&P 5000,33%7 744,06
  • DOW 301,08%52 177,69
  • Nasdaq 0,08%26 713,03
  • FTSE 100−0,01%10 839,43
  • Nikkei 2251,39%65 324,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,22
  • OMX Baltic0,08%319,37
  • OMX Riga−0,35%970,63
  • OMX Tallinn0,02%2 230,15
  • OMX Vilnius0,03%1 512,06
  • S&P 5000,33%7 744,06
  • DOW 301,08%52 177,69
  • Nasdaq 0,08%26 713,03
  • FTSE 100−0,01%10 839,43
  • Nikkei 2251,39%65 324,29
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,89
  • GBP/EUR0,00%1,18
  • EUR/RUB0,00%94,22

ESG ekspert: Eesti järgmine konkurentsieelis sünnib nutikast ressursikasutusest

Eesti tööstuse järgmine konkurentsieelis ei seisne madalas hinnas, vaid nutikas ressursikasutuses, kirjutab ESG ekspert Kristiin Bauer.
“Olen tootmisettevõtetes korduvalt näinud, kuidas sama tegevus annab energiatarve või materjalikao poolest täiesti erineva tulemuse sõltuvalt sellest, kas protsessi juhitakse kui kulukohta või konkurentsieelise allikat,” kirjutab Kristiin Bauer.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Arvamused
  • 11.04.26, 16:00
Taimar Ala: vähem regulatsioone, rohkem keskkonnaandmeid
Ilma usaldusväärse teadmiseta looduskapitali seisust ei saa teha häid majandusotsuseid ega tagada kestlikku arengut, kirjutab keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Uudised
  • 04.04.26, 13:00
Eurovolinik: meie tööstus jääb maailmas teistele alla
Euroopa Liidu liiga karmid regulatsioonid on vähendanud ettevõtete konkurentsivõimet, samas peaksid uued nõuded andma hoogu ringmajanduse juurutamisele, rääkis Euroopa Komisjoni keskkonnavolinik Jessika Roswall intervjuus Äripäevale.
Arvamused
  • 17.03.26, 13:00
Anniki Leppik: loosungina on mugav öelda, et raha pole oluline, aga reaalsuses on kõik majandushuvi
Meie avalikus ruumis on sõna „majandushuvi“ omandanud märkimisväärse võime lõpetada sisuline arutelu ükskõik millisel teemal, millesse ühe osapoolena on seotud keegi, kes tegeleb ettevõtlusega, kirjutab Eesti Erametsaliidu kommunikatsioonijuht Anniki Leppik.
  • ST
Sisuturundus
  • 08.10.26, 15:48
Algas elanikkonnakaitse kuu: kas sina tead, millal ja kuhu varjuda?
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?

Hetkel kuum

Sonny Aswani ja Eva Maran on reisinud maailmas ringi ja külastanud erinevaid retriidikohti. Enda oma rajasid nad aga Hiiumaale, kus on neil ka oma kodu.
Suur lugu
  • 15.10.26, 06:00
Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot
Defsecintel Solutions on saanud tänavu juba 30 miljoni euro eest tellimusi, fotol kaitsefirma juht ja suuromanik Jaanus Tamm.
Majandustulemused
  • 15.10.26, 13:10
Uue tehase ehitanud kaitsefirma kukkus 11 miljoniga kahjumisse
“Liviko eesmärk ilma varjamata on ikkagi sellest olukorrast midagi võita,” märkis Liviko juht Janek Kalvi.
Uudised
  • 15.10.26, 11:00
Riia palsami tootja kõigub pankroti äärel. Liviko: jälgime olukorda väga tähelepanelikult
Rakveres Aqva spaahotelli pidava Roman Kusma hinnangul tuleb luksusspaa puhul kruttida turundus maailmatasemele.
Saated
  • 15.10.26, 11:21
Spaaettevõtja: 10 000eurone öö vajab maailmatasemel turundust
Greg Abel (paremal) on Berkshire’i investeeringuid juhtinud alla aasta.
Börsiuudised
  • 15.10.26, 09:51
Berkshire’i ost pani tehnoloogiaettevõtte aktsia päevaga üle 40% kerkima
“PLGs oleks väljakutseid olnud küll ja küll,” ütles paarkümmend aastat Piletilevi juhatuses olnud Jaanus Beilmann.
Uudised
  • 15.10.26, 18:43
Üle 20 aasta Piletilevis püsinud juht lahkus ettevõttest. “Loodetavasti tehakse nüüd kiiremini ja vahvamalt”
Hulgikaubanduse TOPi võitis suure edumaaga kosmeetikamüüja
  • PRO
TOP
  • 15.10.26, 06:00
Hulgikaubanduse TOPi võitis suure edumaaga kosmeetikamüüja
Vaade läänest .
  • ST
Sisuturundus
  • 15.10.26, 11:08
Rae Tehnopargis algas A-klassi tööstushoone kavandamine krundi asukoha analüüsist
Võib-olla püüan taas langevat nuga, aga seekord olen valmis seda riski võtma.
Ostan juurde aktsiat, millega olen juba ligi 50% miinuses
Investor Toomase kommentaar
Arco Vara finantsjuht Darja Bolšakova selgitusel on üks suuremaid probleeme Lutheri kvartalisse kavandatud äripindade maht: Tallinna praegust ärikinnisvaraturgu arvestades pole mõistlik kõiki pindu esialgses tempos turule tuua. „Meie eesmärk ei ole alustada ehitusega iga hinna eest,“ ütles Bolšakova.
Võlakirjainvestoritele maalitud plaanid ei pidanud päris eluga põrkumisele vastu
Vene rünnakud Ukraina linnade pihta on tapnud viimastel nädalatel mitukümmend inimest, USA soosib aga taas Kremli seisukohti.
  • PRO
Trumpi kannapööre toob Ukrainale mitu nädalat kannatusi
Võib-olla püüan taas langevat nuga, aga seekord olen valmis seda riski võtma.
Ostan juurde aktsiat, millega olen juba ligi 50% miinuses
Investor Toomase kommentaar
USA president Donald Trump on taas näitamas poolehoidu Venemaa suunal. Fotol on ta tänavu suvel hoidmas pilti enda ja Venemaa juhi Vladimir Putini kohtumisest mullu Alaskal.
Indrek Lepik: Trumpi Venemaa-sõbralikkus võib olla lühiajaline
Planet42 uue Mehhiko äri raamatupidamise ümberkorraldamisel ilmnesid ulatuslikud vead, mille parandamise järel vähenes ettevõtte omakapital ligi 275 000 euro võrra.
Planet42 uut äri ähvardab põhja kõrbemine. Investorid loodavad salapärasele rahalehmale
Rootsis kohtus Jensen Huang ka Spotify asutaja Daniel Ekiga.
Kas Nvidia plaanib Nokia ära osta? Jensen Huang jättis küsimuse õhku
Ettevõtja Väino Kaldoja sõnul oli tal Silberauto juhi kohalt taandumine juba pikemat aega plaanis.
Väino Kaldoja andis Silberauto juhtimise üle
Eesti idufirmade skeenega kursis olev Vaido Mikheim leiab, et Eesti järgmine ükssarvik võib tulla kaitsetööstusest.
Startup Estonia juht nimetas kolm Eesti firmat, kellest võiksid saada järgmised ükssarvikud
Vaade läänest .
  • ST
Rae Tehnopargis algas A-klassi tööstushoone kavandamine krundi asukoha analüüsist
SEB maksab New Yorgi finantsjärelevalvele 33 miljonit dollarit, et panna punkt Baltikumi ajalooliste rahapesuprotsesside uurimisele.
SEB lõpetab Eesti rahapesuasja kopsaka maksega
Tehnoloogiasektori mured ja võlakirjaturu elavnemine sundisid dollari neljapäeval tipptasemelt taanduma.
Tehisintellektifirmade müügilaine ja inflatsioon tõmbasid dollari 18 kuu tipust alla
Alles mullu sügisel ületas ettevõtte väärtus 4 triljoni dollari piiri.
Apple’i turuväärtus ületas taas 5 triljoni dollari piiri
Ettevõte avalikustab oma värsked kvartalitulemused 20. oktoobril.
Kasvu aeglustumine toob Netflixis kaasa ulatusliku koondamise
Alex Karpi (fotol) juhitava USA börsifirma Palantiri aktsia on juuni hinnapõhjadest paari kuuga pea kahekordistunud.
Oeh, jätsin Palantiri müügiga 5000 dollarit lauale
Investor Toomase kommentaar
Sonny Aswani ja Eva Maran on reisinud maailmas ringi ja külastanud erinevaid retriidikohti. Enda oma rajasid nad aga Hiiumaale, kus on neil ka oma kodu.
Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot
Taavi Madiberki juhitava Skeletoni äriplaan on investeerida USAsse 200 miljonit dollarit.
Skeleton kaasas Siemensi vedamisel üle 100 miljoni ja sai ükssarvikuks
Martin Salo osalusega Hüüru andmekeskus on Eesti uutest suurprojektidest seni ainus, mis juba tegutseb. Torus on aga veel terve rida hiigelprojekte.
Tippettevõtjad haistavad uut miljardiäri. Elektrinäljaseid hiigelprojekte tuleb aina juurde
1,37 miljoni euro suuruses investeerimiskelmus​​es kahtlustatav Martin Mander (keskel) võrdleb krüptoärimeeste uut projekti pettusega, milles kaotas raha 8888 investorit.
Vahi alt pääsenud krüptoärimehed sepitsevad uut projekti. “Vanglas oli hea aeg maha võtta”
Lidli tegevuse juhtimine Baltikumis koondub üha rohkem Leetu ning see on tekitanud palju nurinat ettevõtte Eestis asuvates töötajates.
Suurpuhastus Lidli Eesti kontoris: töökohad kolivad Leetu, töötajad lahkuvad
Kogu Rimi Baltikumi äri ostis eelmisel aastal ära taanlaste Salling Group. Fotol on näha kontserni juht Anders Hagh vasakul ja Rimi Eesti juht Kristel Mets paremal.
Hiiglasliku tehingu teinud Rimi omanik: meil on Eestis laienemiseks piisavalt kapitali
Elektriautode laadijatega tegelev idufirma Vool sai investoritelt 1,8 miljonit eurot, millega saab endale enamusosaluse Soome äriperekond.
Raskustega võidelnud idufirma suuromanikuks sai jõukas Soome äriperekond
Uku Joost Annus (vasakult), Kevin Akkermann ja Karl Kiilaspää Põhja-Tallinnas Krulli maja ees, kus toimub nende igapäevane IT-arendus.
Eesti noored ehitavad miljardiäri, mis võib muuta äppide programmeerimise tarbetuks

Podcastid

Leibur Nutri-Score'i kasutuselevõtust: peame panema kõigile toodetele, mitte ainult parimatele
Hommikuprogramm
Leibur Nutri-Score'i kasutuselevõtust: peame panema kõigile toodetele, mitte ainult parimatele
00:00
Äripäeva kultuurisoovitus: surnud kass laval, 65 aastat abielu ja 90ndate kunstimäss
Hommikuprogramm
Äripäeva kultuurisoovitus: surnud kass laval, 65 aastat abielu ja 90ndate kunstimäss
00:00
Ohuhinnang Euroopale: venelastel on kiire, Hiinal aega jagub
Globaalne pilk
Ohuhinnang Euroopale: venelastel on kiire, Hiinal aega jagub
Erasektorisse astunud Pärtel-Peeter Pere: võib mürki võtta, et riigikogu valimistel ma ei osale
Hommikuprogramm
Erasektorisse astunud Pärtel-Peeter Pere: võib mürki võtta, et riigikogu valimistel ma ei osale
Ministeerium kuulutas välja konkursi kaitsetahet suurendavatele sõjamängudele
Hommikuprogramm
Ministeerium kuulutas välja konkursi kaitsetahet suurendavatele sõjamängudele
Kuidas Eesti väikefirma jõudis India vallutamiseni ja oma nišis maailma tippu
Ükssarvikute kasvulava
Kuidas Eesti väikefirma jõudis India vallutamiseni ja oma nišis maailma tippu
16.10.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
20.-21.10.2026 Power BI DAX keel
Äripäeva Akadeemia
Power BI DAX keel
18 akadeemilist tundi, millest 16 tundi auditoorset tööd ja 2 tundi iseseisvat kodutööd
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
Äripäeva Liidrite kollokvium finantsjuhtidele 21.10.2026-31.10.2027
21.10.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
22.10.2026 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
22.-23.10.2026 Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass: valemid ja funktsioonid
16 akadeemilist tundi
23.10.2026 Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
Äripäeva Akadeemia
Rahvusvaheliste meeskondade juhtimine
8 akadeemilist tundi
02.-03.11.2026 ja 09.-10.11.2026 Küberturbejuhi kool
Äripäeva Akadeemia
Küberturbejuhi kool
Kursuse maht 72 akadeemilist tundi (jaotatud 4-le päevale), millest 32 ak h on auditoorne õpe ja 40 ak h iseseisev õpe.
02.11., 16.11., 30.11.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
05.11.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
06.11.2026 Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
Äripäeva Akadeemia
Kohanemisvõime ja vaimne vastupidavus
7 akadeemilist tundi
09.11.26 Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
Äripäeva Akadeemia
Müügipsühholoogia - müük inimtüübist lähtuvalt
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Suur lugu
  • 15.10.26, 06:00
Eksklusiivne pilguheit Hiiumaa luksushotelli. Rahu ja vaikuse eest tuleb välja käia kuni 10 000 eurot
2
Majandustulemused
  • 15.10.26, 13:10
Uue tehase ehitanud kaitsefirma kukkus 11 miljoniga kahjumisse
3
Saated
  • 15.10.26, 11:21
Spaaettevõtja: 10 000eurone öö vajab maailmatasemel turundust
4
Uudised
  • 15.10.26, 11:00
Riia palsami tootja kõigub pankroti äärel. Liviko: jälgime olukorda väga tähelepanelikult
5
Uudised
  • 15.10.26, 17:39
Kohtuniku lauale maandus teist korda ühistust raha välja viinud juhi juhtum. “Võib-olla teen copy-paste-otsuse”
6
Saated
  • 15.10.26, 12:30
Eesti luureeksperdi ohuhinnang Euroopale: venelastel on kiire, Hiinal aega jagub

Viimased uudised

Saated
  • 16.10.26, 14:26
Gasellist silmakeskuse juht: operatsiooniplokist unistasime algusest peale
Saated
  • 16.10.26, 14:16
Andmekeskuste projektid ajavad ettevõtjad ähmi täis
Investor Toomas
  • 16.10.26, 14:10
Ostan juurde aktsiat, millega olen juba ligi 50% miinuses
Investor Toomase kommentaar
Börsiuudised
  • 16.10.26, 14:07
Kas Nvidia plaanib Nokia ära osta? Jensen Huang jättis küsimuse õhku
Arvamused
  • 16.10.26, 14:00
Heikki Sal-Saller: kümme sooja soovitust turundushanke korraldajatele
Börsiuudised
  • 16.10.26, 13:00
Võlakirjainvestoritele maalitud plaanid ei pidanud päris eluga põrkumisele vastu
  • PRO
Analüüsid
  • 16.10.26, 12:53
Trumpi kannapööre toob Ukrainale mitu nädalat kannatusi
Saated
  • 16.10.26, 12:02
Äripäeva kultuurisoovitus: surnud kass laval, 65 aastat abielu ja 90ndate kunstimäss
Tagasi Äripäeva esilehele

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026