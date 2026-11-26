Tagasi ST Ettevõtte kasvu ei peaks pidurdama see, kui palju pank on valmis laenama Uus tootmisliin võimaldaks täita suuremaid tellimusi, automatiseerimine vähendaks tootmiskulusid ja välisturule laienemine avaks ukse uute klientideni. Mõtted võivad olla ju head, kuid paljud äriplaanid jäävad ootele, sest ettevõttel napib omafinantseeringut või pangale sobivaid tagatisi. Ent ettevõtja ei pruugi olla kõiki rahastamisvõimalusi veel ära kasutanud.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) pakutavate rahastamisvõimaluste valik on viimastel aastatel laienenud. Sõltuvalt ettevõtte vajadusest ja investeeringu eesmärgist ulatuvad laenusummad poolest miljonist 15 miljoni euroni ning laenukäendused koguni 25 miljoni euroni.

EISi juhatuse liikme Ivar Pae sõnul on oluline, et ettevõtjad oskaksid erinevaid rahastamisvõimalusi kaaluda juba investeeringuid kavandades.

“Soovime, et head arendus- ja investeerimisplaanid saaksid teoks ning ettevõtted leiaksid oma vajadustele sobiva rahastuse. EISi laenud ja käendused aitavad täiendada pankade pakutavaid võimalusi, toetades nii innovatsiooni, tootmisvõimekuse kasvatamist kui ka eksporti,” ütleb Pae.

Ettevõtjate vajadused on aga seejuures väga erinevad. Ühel on vaja välja vahetada vananenud tootmisseadmed, teisel arendada toodet, mille sarnast turul veel ei ole, kolmandal aga täita suur välistellimus, mille eest tasutakse alles aastate jooksul. Kõigi nende olukordade jaoks on olemas erinevad rahastamislahendused.

Viis laenuvõimalust ettevõtte järgmise arenguhüppe tegemiseks

Idee on olemas, kuid uudse lahenduse arendamiseks napib raha – innovatsioonilaen . Kuni 5 miljonit eurot uuenduslike toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamiseks, rakendusuuringuteks ning innovaatiliste toodete tootmisvõimekuse kasvatamiseks. Sobib ettevõtetele, kelle uuenduslike projektide elluviimiseks tavapärastest rahastamisvõimalustest ei piisa.

Kuni 5 miljonit eurot uuenduslike toodete, teenuste ja tehnoloogiate arendamiseks, rakendusuuringuteks ning innovaatiliste toodete tootmisvõimekuse kasvatamiseks. Sobib ettevõtetele, kelle uuenduslike projektide elluviimiseks tavapärastest rahastamisvõimalustest ei piisa. Tootmine vajab uusi seadmeid või automatiseerimist – tööstuslaen . Kuni 2 miljonit eurot uute tootmisseadmete ja tootmisliinide soetamiseks, tootmise automatiseerimiseks ning tootmisvõimsuse kasvatamiseks. Laen täiendab panga või liisinguettevõtte rahastust ja aitab vähendada ettevõtte omafinantseeringu vajadust.

Kuni 2 miljonit eurot uute tootmisseadmete ja tootmisliinide soetamiseks, tootmise automatiseerimiseks ning tootmisvõimsuse kasvatamiseks. Laen täiendab panga või liisinguettevõtte rahastust ja aitab vähendada ettevõtte omafinantseeringu vajadust. Ettevõttel on kasvuruumi väljaspool Tallinna ja Tartut – regionaallaen . Kuni 500 000 eurot väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringuteks. Laen aitab katta pangarahastuse kõrval vajalikku omafinantseeringut näiteks tootmise laiendamisel, seadmete soetamisel või uue tegevuskoha avamisel.

Kuni 500 000 eurot väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringuteks. Laen aitab katta pangarahastuse kõrval vajalikku omafinantseeringut näiteks tootmise laiendamisel, seadmete soetamisel või uue tegevuskoha avamisel. Ärimudel töötab, kuid suuremaks kasvamiseks napib kapitali – kapitalilaen . Kuni 13 miljonit eurot ettevõtetele, kes on oma ärimudeli toimivust juba tõestanud ning näevad võimalusi edasiseks kasvuks. Laen tugevdab ettevõtte rahastamisvõimekust ja võib lihtsustada täiendava pangarahastuse kaasamist.

Kuni 13 miljonit eurot ettevõtetele, kes on oma ärimudeli toimivust juba tõestanud ning näevad võimalusi edasiseks kasvuks. Laen tugevdab ettevõtte rahastamisvõimekust ja võib lihtsustada täiendava pangarahastuse kaasamist. Välisklient soovib teha suure tellimuse, kuid vajab pikka maksetähtaega – ekspordilaen. Kuni 15 miljonit eurot ühe välisostja kohta. Laen võimaldab Eesti eksportijal pakkuda väliskliendile vähemalt kaheaastast maksetähtaega ning vajaduse korral rahastada ka eksporditavate kaupade tootmist.

Kui ettevõttel on hea äriplaan, kuid pangale napib tagatisi

Ettevõttel võivad olla toimiv ärimudel, kasvav kliendibaas ja hästi läbi mõeldud investeerimisplaan, kuid sellest hoolimata ei pruugi tal olla piisavalt vara, mida pangale tagatiseks pakkuda. Samuti võib rahastuse saamist raskendada ettevõtte lühike tegutsemisajalugu. Sellises olukorras tasub uurida EISi käenduse võimalusi.

Laenukäendus aitab ettevõttel saada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kui sobivaid tagatisi või tegutsemisajalugu napib. Käendus võib katta kuni 80% võetavast kohustusest.

aitab ettevõttel saada pangalaenu, liisingut või pangagarantiid, kui sobivaid tagatisi või tegutsemisajalugu napib. Käendus võib katta kuni 80% võetavast kohustusest. Turutingimustel laenukäendus pakub lisatagatist ka ettevõtetele, kellele tavapärast EISi käendust riigiabi piirangute tõttu väljastada ei saa. Käenduse maksimaalne summa ulatub tingimuste täitmisel 25 miljoni euroni.

Suur tellimus on hea uudis seni, kuni klient arve tasumata jätab

Ettevõtte kasvades suurenevad sageli ka müügiga seotud riskid. Uue väliskliendi leidmine võib tähendada märkimisväärset käibekasvu, kuid mida suurem on tellimus ja pikem maksetähtaeg, seda rohkem raha on ettevõttel müügitehingu all kinni. Kui ostjal tekivad makseraskused, võib oodatud tulu asemel kannatada hoopis müüja enda rahavoog.

Samas võib paindlikumate maksetingimuste pakkumine olla oluline konkurentsieelis, mis aitab võita uusi kliente ja suuremaid tellimusi. Kuidas seda teha, võtmata ettevõttele liigseid riske?

EISi tütarettevõte KredEx Krediidikindlustus pakub lahendusi ettevõtetele, kes müüvad kaupu või teenuseid maksetähtajaga nii Eestis kui ka välisturgudel. Kindlustada saab nii suure osa ettevõtte müügikäibest kui ka üksikuid olulisi tehinguid.

Millised on lühiajalise krediidikindlustuse võimalused?

Müügikäibe kindlustus kaitseb kõigi või enamiku ostjatega tehtavate müügitehingute makseriskide eest.

kaitseb kõigi või enamiku ostjatega tehtavate müügitehingute makseriskide eest. Valikulise riski kindlustus võimaldab kindlustada tehinguid valitud ostjatega, näiteks uuele välisturule sisenemisel.

võimaldab kindlustada tehinguid valitud ostjatega, näiteks uuele välisturule sisenemisel. Üksiku riski kindlustus sobib ühe olulise kliendi või konkreetse müügitehingu makseriski maandamiseks.

Millised on pikaajalise krediidikindlustuse võimalused?

Pikaajaline krediidikindlustus on mõeldud suurematele eksporditehingutele, mille maksetähtaeg ületab kahte aastat. Sellist lahendust võivad vajada näiteks masinate ja seadmete tootjad, aga ka suuremahuliste teenuste eksportijad.

Tarnijakrediidi kindlustus kaitseb eksportijat olukorras, kus välisostja jätab pikaajalise maksegraafiku alusel tasumata. Kindlustuslepingut saab kasutada ka eksporditehingu rahastamisel tagatisena.

kaitseb eksportijat olukorras, kus välisostja jätab pikaajalise maksegraafiku alusel tasumata. Kindlustuslepingut saab kasutada ka eksporditehingu rahastamisel tagatisena. Ostjakrediidi kindlustus kaitseb tehingu finantseerijat, kes annab välisostjale laenu Eesti ettevõttelt kaupade või teenuste ostmiseks. Eksportija saab tasu finantseerijalt ning ostja tasub laenu kokkulepitud graafiku alusel.

Rahastamisvõimalusi tasub uurida enne, kui investeering sahtlisse jääb

Ettevõtjal ei tasu oma kasvuplaane koostades lähtuda üksnes sellest, kui palju raha on ettevõttel praegu kasutada või kui suurt laenu on pank valmis pakkuma. EISi laenude, käenduste ja krediidikindlustuse abil võib olla võimalik kokku panna rahastuslahendus ka märksa ambitsioonikama projekti elluviimiseks.

Seetõttu tasub EISiga ühendust võtta juba investeeringu kavandamise ajal, et selgitada välja, millised võimalused ettevõtte vajaduste ja eesmärkidega kõige paremini sobivad.

Võib juhtuda, et investeering, mis tundus ettevõtjale esiti üle jõu käiv, on sobiva rahastuslahenduse korral täiesti teostatav.

Tutvu EISi poolt pakutavate võimalustega SIIN

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