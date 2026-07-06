Ettevõtluslektor: Tartu Hoiu-laenuühistu probleemid algasid juba varem

Tartu Hoiu-laenuühistu majandusaasta aruandeid lugedes võib tagantjärele hinnata, et esimesed ohumärgid olid nähtavad juba aastaid tagasi. Nende kaudu jõuame aga finantssüsteemi kõige olulisema küsimuseni – usalduse küsimuseni, kirjutab TalTechi ettevõtluslektor ja ettevõtja Sirle Truuts.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda

artiklit lugedes teada: millised ohumärgid olid Tartu Hoiu-laenuühistu aruannetes näha juba aastaid enne lõppu;

kuidas võis aruannete esitamise viisi muutus mõjutada läbipaistvust ja hoiustajate arusaama riskidest;