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Ettevõtluslektor: Tartu Hoiu-laenuühistu probleemid algasid juba varem

Tartu Hoiu-laenuühistu majandusaasta aruandeid lugedes võib tagantjärele hinnata, et esimesed ohumärgid olid nähtavad juba aastaid tagasi. Nende kaudu jõuame aga finantssüsteemi kõige olulisema küsimuseni – usalduse küsimuseni, kirjutab TalTechi ettevõtluslektor ja ettevõtja Sirle Truuts.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda
artiklit lugedes teada:

  • millised ohumärgid olid Tartu Hoiu-laenuühistu aruannetes näha juba aastaid enne lõppu;
  • kuidas võis aruannete esitamise viisi muutus mõjutada läbipaistvust ja hoiustajate arusaama riskidest;
“Tartu Hoiu-laenuühistu juhtumi suurim õppetund ei ole minu arvates mitte see, et inimesed võivad kaotada raha, vaid see, et usaldus ei teki iseenesest. See sünnib läbipaistvast finantsaruandlusest, sõltumatust kontrollist ja finantskirjaoskusest, mis aitab inimestel näha numbrite taha,” kirjutab ettevõtluslektor ja ettevõtja Sirle Truuts.
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