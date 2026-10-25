Pärtel Vurma: kõik tahavad kogenud töötajat, aga kes annab talle esimese töö?

Turundusagentuurid ei kipu enam tööle võtma noori disainereid ning see ohustab kogu valdkonna kestlikkust, kirjutab Pärtel Vurma arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks turundusagentuurid eelistavad noortele disaineritele kogenud töötajaid ja millise pikaajalise riski toob see valdkonnale Pärtel Vurma sõnul;
- kuidas võiksid agentuurid ja kliendid ühiselt luua noortele talentidele esimese töökoha ning millise konkreetse lubaduse annab Vurma oma ettevõttes.