Crowdestate'i juht kahtlustab konkurendi juhtfiguuri pettuses

Ühisrahastusplatvormi EstateGuru ühe juhtfiguuri projektid on Crowdestate'i platvormil hapuks minemas.

Investorid tunnevad muret Crowdestate'i projektide Tammelehe 4 ja Tammelehe 6 pärast. Crowdestate'i lehel on projektide juures teated maksete hilinemisest, kuid Facebooki grupis „Crowdestate investors“ on ettevõtte juht Loit Linnupõld jaganud täpsemat infot, kirjutades, et Tammelehe projektid on ettevõtte jälgimise all alates varasest kevadest kui potentsiaalne petujuhtum.