Coop Panga juht Tallinki ostust: aktsia on põhjendamatult odav

Veel juuli alguses ei kuulunud Coop Panga juhile Margus Rinkile ühtegi Tallinki aktsiat. Foto: Liis Treimann

Coop Panga juht lisas enda aktsiaportfelli hiljuti Tallink Grupi aktsia, mis on tema sõnul põhjendamatult odav ning samuti kasvupotentsiaaliga.

Miks investeeris Coop Panga juht Tallinkisse? „Seal on kaks põhjust. Punkt üks on see, et Paavo Nõgene on mu väga hea sõber ja ma usun oma sõpra,“ ütles Rink, kellel oli tekkinud investeerimiseks vabade vahendite hulk. Lisaks on Tallinki aktsia tema sõnul kukkunud põhjendamatult madalale.