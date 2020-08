Facebooki aktsia tõusis uute rekorditeni

Facebooki aktsia tõusis eile tublisti, sest analüütikud võtsid sotsiaalmeedia platvormi uue poodlemissektsiooni positiivselt vastu. See võib Facebookis toimuvad e-kaubandust märgatavalt kasvatada, kirjutab Bloomberg.

Facebooki aktsia tõusis eile lausa 8,2 protsenti, 303,9 dollarini, mis on ka rekord. Investeerimisfirma JMP Securities ütles, et Facebooki aktsia jaoks on olnud mitmeid positiivseid faktoreid ning “e-kaubandus võib pakkuda suurepärast võimalust” laienemiseks.