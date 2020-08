Kui analüütikuid uskuda, on need suurima tõusupotentsiaaliga Eesti, Euroopa ja USA aktsiad

Millistel aktsiatel näevad analüütikud suurimat kasvu ees ootamas? Äripäev pani kokku ostulisti Tallinna, Euroopa ja USA aktsiatest. Foto: Reuters/Scanpix

Vaadates analüütikute poolt aktsiatele seatud hinnasihte, selguvad aktsiad, millelt oodatakse praeguselt tasemelt veel 70–80% tõusu, mis peaks iga investori panema kõrvu kikitama.

Tallinna börsiettevõtete analüüsidest, mille on teinud LHV ja Swedbank, selgub, et suurimat tulu tõotab Silvano aktsia ost. LHV pangas on sellel ostusoovitus ja aktsia maksimaalne hinnasiht on 2,1 eurot, mis tähendab, et praeguselt tasemelt peaks aktsia sinna jõudmiseks tegema läbi 38% tõusu. Poliitilisest olukorrast Valgevenes tekkinud müügipaanika on aktsia hinna korralikult alla löönud.