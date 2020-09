Vase hind tõusis enam kui kahe aasta tippu

Vase hind tõusis enam kui kahe aasta kõrgeima tasemeni, millele on kaasa aidanud eelkõige Hiina majandusaktiivsuse taastumine, vahendab Reuters.

Vaske peetakse maailmamajanduse doktoriks – kui hind langeb, siis majanduses on kehv seis, kui tõuseb, siis on oodata ka majanduses paremaid aegu. Vase hind tõusis 6757 dollarini tonnist, mis on kõrgeim tase alates 2018. aasta juunist. Tänavu on vask kallinenud 10 protsenti ja märtsikuu põhjadest 58 protsenti.