Coop Pank kasvatas nii klientide arvu kui laenu- ja hoiusemahtu

Detsembris börsile tulnud Coop Pank on aastaga kiirelt kasvanud. Foto: Liis Treimann

Coop Pank teatas börsile augustikuu majandustulemused, millest selgus, et aastaga on kiirelt kasvanud nii klientide arv kui hoiuste ja laenude maht, pank teenis augustis 584 000 eurot puhaskasumit.

Coop Panga juhatuse esimees Margus Rink kirjutas andmeid kommenteerides börsiteates, et uute klientide ja hoiuste mahu kasvule aitab edaspidi veelgi kaasa see, et augusti lõpus andis rahvusvaheline reitinguagentuur Moody´s pangale stabiilse väljavaatega investeerimisjärgu reitingu tasemel Baa2.