Föderaalreserv näeb madalaid intresse läbi 2023 aasta

Föderaalreservi uus poliitika tähendab senisest tugevamaid meetmeid. Foto: Reuters/Scanpix

USA Föderaalreserv indikeeris, et ei tõsta intressimäärasid enne, kui inflatsioon on olnud 2 protsendisest eesmärgist mõnda aega kõrgem ning kinnitas, et jätkab majanduse toetamist nõrga väljavaate juures, kirjutab Financial Times.

Föderaalreservi ametnikud viitasid, et intressimäärad jäävad praegusele tasemele läbi 2023. aasta.