Tallinna börs otsustas noteerida LHV uued võlakirjad

Pakkumisele tulevad 1000eurose nimiväärtusega 6%lise intressiga allutatud võlakirjad, mille tähtaeg on 10 aastat. Võlakirjadega loodab LHV koguda 25–35 miljonit eurot. Foto: Andras Kralla

Tallinna börsi juhatus otsustas täna rahuldada LHV Groupi taotluse ja noteerida tema kuni 25 000 allutatud võlakirja, ülemärkimise korral kuni 35 000 allutatud võlakirja teatud tingimuste täitmisel, selgub börsiteatest.

LHV Group allutatud võlakiri 20-2030, (ISIN kood: EE3300001791) nimiväärtusega 1000 eurot võetakse võlakirjade nimekirja tingimustel, et pakkumine on toimunud vastavalt prospektis kirjeldatud tingimustele, pakkumistulemused on avalikustatud ja pakutavad võlakirjad on kantud investorite väärtpaberikontodele Eesti väärtpaberite registris. Lisaks tuleb emitendil pärast nende tingimuste täitmist esitada börsile aruanne, mis sisaldab teavet tingimuste täitmise kohta.