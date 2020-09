USA aktsiaturgudel turbulentne päev

New Yorgi börs. Foto: Reuters/Scanpix

USA aktsiaturud alustasid tänast päeva langusega, millele järgnes järsk tõus. Päeva lõpus hakkasid turud uuesti langema ning paar tundi enne kauplemise lõppu ollakse napilt plussis, vahendab MarketWatch.

Dow Jonesi indeks on täna kallinenud 0,2 protsenti, 26 809 punktini. Standard & Poor’s 500 on tõusnud 0,24 protsenti ja kaupleb 3244 puntil. Nasdaqi indeks on lisanud 0,3 protsenti.