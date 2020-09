Aasia aktsiaturud võtsid suuna alla

Jaapani Nikkei indeks. Foto: Reuters/Scanpix

Aasia aktsiaturud võtsid täna suuna alla, sest investorid on globaalse majanduse osas jätkuvalt murelikud. Täna toimub ka esimene USA presidendikandidaatide debatt, vahendab Reuters.

Jaapani aktsiaindeks Nikkei on täna Aasias üks väheseid turge, mis on kallinenud. Indeks on kokku tõusnud 0,12 protsenti, 23 539 punktini. Hiina Shanghai Composite on tõusnud 0,2 protsenti, 3224 punktini.