Brenti toornafta hind langes taas alla 40 dollari

Võrreldes septembri algusega on Brenti toornafta hind langenud üle 10 protsendi. Foto: Reuters/Scanpix

Brenti toornafta hind langes jätkuva madala nõudluse tõttu täna 38,79 dollarini, mis on odavaim tase alates juuni algusest, vahendas Financial Times.

Tänu Naftat Eksportivate Riikide Organisatsiooni (OPEC) kärpekokkuleppele on Brenti toornafta hinnatase püsinud viimastel kuudel üle 40 dollari. Hind on aga viimastel päevadel taas langenud, kuna kauplejad kardavad, et nõudlus nafta järele ei taastu koroonaviiruse suureneva leviku tõttu nii kiiresti kui eeldati.