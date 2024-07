Tagasi ST 24.07.24, 15:46 Eesti inimesed eelistavad suvel üha enam alkoholivaba õlut, siidrit või longdrinki Käes on suur suvi ning põhiline puhkuste aeg. Ekslikult arvatakse, et soe suveaeg kipub paljudele eestlastele koos alkoholiga mööduma. Aastast aastasse on kasvanud aga just alkoholivabade toodete populaarsus ning seda mitte üksnes suvel, vaid üleüldiselt – kasvanud on nii alkoholivabade toodete hulk kui ka tarbijate nõudlus.

Eesti alkoholivabade jookide turg on viimaste aastatega tundmatuseni muutunud – märkimisväärselt on kasvanud nii toodete valik kui ka tarbijate nõudlus ning pelgalt alkoholivabade toodete valik on suurenenud viimase seitsme aastaga rohkem kui kolm korda, rääkis Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms.

Ta tõi välja, et k ui näiteks 2017. aastal oli Saku Õlletehase valikus seitse alkoholivaba toodet, neist kuus õlled ja üks siider, siis selleks suveks on toodete hulk kasvanud üle kolme korra 23ni – 16 õlut, 5 siidrit ja 2 longdrinki.

„Saku Õlletehase joogid on kõigile teada ja tuntud. Tajume seejuures ka oma vastutust olla vastutustundliku tarbimise eestkõnelejaks ning oleme aasta-aastalt kasvatanud märkimisväärselt alkoholivabade jookide sortimenti, et pakkuda tarbijatele üha laiemat valikut maitsvaid ja tuttavaid jooke ka alkoholivabadena,“ rääkis Jaan Härms.

Üldiselt kiputakse arvama, et eestlaste jaoks kipuvad suvi ja puhkuste aeg mööduma koos alkoholiga, siis aastast aastasse on kasvanud just alkoholivabade toodete populaarsus.

Tänavu suvel on olnud kõige populaarsemad alkoholivabad joogid Saku Õlletehase portfellist Rock Zero alkoholivaba õlu, Saku On Ice alkoholivabad maitseõlled ning alkoholivaba Saku Originaal.

„Näeme, et eestlased eelistavad üldiselt suvise grillpeo kõrvale alkoholivaba laager-tüüpi õlut. Mis on ka mõistetav, sest tegu on lihtsasti joodava kerge õllega, mis sobitub hästi paljude toitude kõrvale,“ lausus Härms. „Suvekuudel ehk traditsioonilisel tipphooajal võib alkoholivabade jookide osakaal kogu müügist Eesti turul mahuliselt ulatuda kuni 7-8 protsendini.“

Võrreldes 2017. aastaga on Saku Õlletehase alkoholivaba õlle müük kasvanud kolm korda, alkoholivabade toodete müük tervikuna (õlu, siider, long drink) on kasvanud ligi neli korda.

Alkoholivabadest siidritest on kõige populaarsem olnud Somersby pirni-maitseline alkoholivaba siider ning longdrinkide eelistatuim valik Garage Hard Lemon alkoholivaba.

Saku Õlletehase ja laiemalt kogu Carlsberg Grupi eesmärk on 2030. aastaks pakkuda tarbijatele veelgi laiemat vastutustundlikku joogivalikut. „Alkoholi kuritarvitamine – sealjuures alaealiste alkoholi tarvitamine, joobes peaga sõitmine või liigtarvitamine – on globaalne tervisemure. Seetõttu töötame koos teiste meie sektori ettevõtetega üleilmselt, et neid teemasid adresseerida. Meie soovitus on tarbijatele alati – nautige meie jooke vastutustundlikult. Saku Õlletehase tootevalikus on hulgaliselt alkoholivabu tooteid, mille seast omale meelepärane valida. Oled õllesõber, eelistad siidrit või pead lugu heast longdrinkist– kõikidele neile jookidele on meil pakkuda ka alkoholivaba alternatiiv,“ rääkis Härms.

Saku Õlletehase emafirma Carlsberg Grupi üks keskkonna-, sotsiaalmõju ja valitsemise ehk ESG-strateegia kesksetest eesmärkidest on null vastutustundetut alkoholitarbimist, millega soovitakse tarbijatele anda selge signaal mõõdukuse ja vastutustundlikkuse osas, hõlmates nii alkoholivabade jookide üha laienevat valikut kui ka selget ja vastutustundlikku turundustegevust.

