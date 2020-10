Tallinna Kaubamaja Grupp vedas Tallinna börsiindeksi tõusu

Suur ostuhuvi oli teisipäeval Tallinna Kaubamaja Grupi aktsiate vastu. Foto: Liis Treimann

Tallinna Kaubamaja 3,4% tõus aitas Tallinna börsiindeksil 0,25% tõusta. Riia kerkis 0,16% ning Vilnius langes 0,2%.

Viimase kuu aja lõikes on Balti börsiindeksid seisnud pea paigal. Tallinn on langenud 0,08%, Vilnius kerkinud 0,1% ning Riia börsi tõusuks on kuu ajaga 1,38%.