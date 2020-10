Tele2 tulemused jätkasid viiendat kvartalit kasvamist

Tele2 silt kontorihoonel Foto: Liis Treimann

Hoolimata koroonapandeemiast tingitud rändlustasude olulisest vähenemisest, jätkas Tele2 Eesti müügitulu suurenemist ka kolmandas kvartalis, ulatudes 20,3 miljoni euroni. Viiendat kvartalit järjest stabiilset kasvu näidanud EBITDA ehk ärikasum enne kulumit kasvas möödunud aastaga võrreldes 15% ja tõusis kolmandas kvartalis 6,2 miljoni euroni.

„Suure osa Tele2 headest tulemustest on toonud keskendumine väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. Hea meel on tõdeda, et oleme oma pakutavate lahenduste ja suurepärase klienditeenindusega võitnud paljude äriklientide usalduse," kommenteeris finantstulemusi Tele2 Eesti tegevjuht Chris Robbins.