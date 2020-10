Coop Pank ületas investori ootuseid

Coop panga investori hinnangul oli kasumlikkuse paranemine parim üllatus arvestades majanduses valitsevat ebakindlust. Foto: Andras Kralla

Investorite hinnangul on väiksemal pangal kasvupotentsiaal suurem, mistõttu leiavad nad, et Coop Pank võib mõne aastaga oma väärtuse mitmekordistada.

Investor Peep Kuld nentis, et Coop Panga kvartalitulemused ületasid ootuseid. Tema hinnangul on Coop Pank on väike pank väikese turuosaga, mis tähendab, et kasvupotentsiaal on väga suur ja peamine ootus sellises olukorras ettevõttele on eelkõige turuosa ja ärimahtude kasv. Kasumlikkuse paranemine on tema sõnul teisejärguline, kuid Coop Pank suutis siiski kasvatada muljetavaldavalt nii ärimahtusid kui ka üle ootuste hästi kasumlikkust.