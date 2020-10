Mida oodata täna tulemusi teatavalt Teslalt?

Tesla teatab täna oma kolmanda kvartali tulemused. Foto: Reuters/Scanpix

Tesla teatab täna pärast USA börsipäeva lõppu oma kolmanda kvartali tulemused. Kõige enam huvitab analüütikuid see, kas tegevjuht Elon Musk liigub lähemale ettevõtte ambitsioonikatele aasta lõpu eesmärkidele, vahendab Reuters.

Elektriautode tootja prognoosib, et tänavu suudetakse klientideni toimetada 500 000 autot, vaatamata sellele, et koroonaviirus levib ning majandused on langemas, mis on autotootjate elu raskeks teinud.