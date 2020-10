Rahavool rohelisse kullaauku kiireneb

Investeeringud rohelistesse kasvuaktsiatesse ja ETF-idesse on end juba kuue kuuga kuhjaga ära tasunud. Pildil LHV Varahalduse fondijuht Joel Kukemelk Foto: Andras Kralla/Äripäev

Lähiajalugu näitab, et investeerimine rohelistesse ettevõtetesse on investorite vara kiirelt mitmekordistanud. Seda suundumust veavad eest suured investeerimisfondid ja tõukavad tagant valitsused, mistõttu roherongist maha jäämine oleks investorile kui mõrv rahakotis.

Hiljuti oma rohelise pensionifordi turule toonud LHV Varahalduse juhatuse liige ja fondihaldur Joel Kukemelk on näinud 6 kuu jooksul üle 60%list tootlust ja on veendunud, et kasv jätkub ning võib isegi kiireneda.