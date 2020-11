Euroopa aktsiaturud alustasid kuud korraliku tõusuga

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud alustasid novembrit positiivselt, sest tööstussektori aktiivsus on paranenud nii Euroopas kui ka Hiinas. See on täna koroonaviiruse hirmu üles kaalunud, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on kerkinud 1,2 protsenti, 346,6 punktini. Saksamaa DAX tõusis 1,9 protsenti ning Prantsusmaa CAC 40 lisas 1,6 protsenti.