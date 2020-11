Euroopa aktsiaturud ootavad Bideni võitu

Frankfurdi börs. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa aktsiaturud jätkavad täna taastumist ning investorid on koroonaviiruse hirmu tahaplaanile jätnud. Täna keskendutakse peamiselt USA presidendivalimistele, vahendab Reuters.

Üleeuroopaline aktsiaindeks Stoxx 600 on täna tõusnud 1,6 protsenti, 353 punktini. Saksamaa DAX on kerkinud 1,8 protsenti ja Prantsusmaa CAC 40 indeks 2 protsenti. Tallinna börs on täna tõusnud 0,25 protsenti, 1163 punktini.