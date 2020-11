Coop Pank meelitas oktoobris ligi ärihoiuseid ja suurendas kasumit

Coop Panga juht Margus Rink. Foto: Liis Treimann

Coop Panga puhaskasum kerkis oktoobris aastavõrdluses 21% ning rekordiliselt kerkis panga sõnul ärihoiuste maht.

„Coop Pangal on väga selge kasvustrateegia ja eelkõige veab seda meie laenuportfell, mis on aastaga kasvanud 47%. Sellise kiire kasvu finantseerimiseks on vaja kaasata hoiuseid ja mul on hea meel, et oktoobris suurenes meie hoiuste maht rekordiliselt: saime ühe kuuga juurde 61 miljonit eurot, millest suurema osa moodustasid äriklientide hoiused,” ütles Coop Panga juht Margus Rink.