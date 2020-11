OPEC vähendas naftanõudluse prognoose

Vaktsiingi ei pruugi analüütikute sõnul nõudlust nafta järele niipea taastada. Foto: Reuters/Scanpix

OPEC avaldas täna raporti, milles prognoosib, et nõudlus nafta järele on järgneval aastal varem ennustatust väiksem. Uus väljavaade survestab naftatootjaid tarnemahtusid jaanuaris veelgi vähendama, kirjutab Financial Times.

Naftakartell kärpis selle aasta lõpuks prognoositud nõudlust 200 000 barreli võrra päevas. Ennustatud müügikogust järgmiseks aastaks vähendati 600 000 võrra ehk 27.4 miljoni barrelini päevas.