Maailma vaktsiinitähelepanu pöördub Moderna peale

Pärast Pfizeri positiivseid vaktsiiniuudiseid vaadatakse suure lootusega Moderna vaktsiini poole. Foto: Reuters/Scanpix

Pärast positiivseid vaktsiinitulemusi Pfizerilt ja BioNTechilt on investorite ja maailma pilgud pööratud Moderna poole, kellelt oodatakse samuti positiivseid katsetulemusi.

USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci prognoosib, et positiivseid andmeid on oodata ka Moderna vaktsiinilt, kirjutab Financial Times.