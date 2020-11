Pfizeri ja BioNTechi vaktsiin jõuaks pärast heakskiitu turule tundidega

Pfizer ja BioNTech on olnud koroonaviiruse arendamisel seni edukaimad. Foto: Reuters/Scanpix

Ravimifirmad Pfizer ja BioNTech ütlesid, et annavad avalduse uue koroonavaktsiini autoriseerimiseks sisse juba reedel. Ükski teine ettevõte pole sama veel teinud, vahendab Financial Times.

Koos tehtud avalduses ütlesid ettevõtted, et nad on kogunud piisavalt andmeid turvalisuse kohta ning see peaks USA regulaatorite jaoks olema piisav. Kui heakskiit saadakse, siis on võimalik vaktsiini tarnima hakata juba mõni tund hiljem.