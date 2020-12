Keskpank võib rahatrükki aasta võrra pikendada

EKP president Christine Lagarde. Foto: Reuters/Scanpix

Järgmisel nädalal kohtuv Euroopa keskpanga EKP nõukogu võib kokku leppida võlakirjade ostuprogrammi pikendamises aasta võrra.

Bloombergiga rääkinud allikad ennustavad, et nõukogu võib pandeemia tagajärgede leevendamiseks ja majanduse elavdamiseks mõeldud programmi aasta võrra pikendada. See ületaks turgude ootusi: seni on eeldatud, et nõukogu pikendab programmi pool aastat kuni 2021. aasta lõpuni ning lisab mahtu 500 miljardit eurot kokku 1,85 triljoni euroni.