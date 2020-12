FBI uurib Põhjala pankade rahapesu

Swedbanki kontor Liivalaia tänaval. Foto: Liis Treimann

FBI koos USA justiitsministeeriumi ja prokuratuuriga uurib rahapesu ja pettust SEBis, Swedbankis ja Danske Bankis, avaldas Dagens Industri. Uudis niitis pangaaktsiatel Põhjala börsidel jalad alt.

Rootsi majanduslehe andmeil on USA küsinud Rootsi võimudelt uurimisel õigusabi, sest Rootsi territooriumil ei ole neil endil õigust tegutseda. Ajalehe teatel on lisaks USA justiitsministeeriumile ja New Yorgi lõunaringkonna föderaalsele prokuratuurile uurimisse kaasatud ka FBI.