Jaak Roosaare kahetsus: pole julgenud LHV aktsiat juurde osta

Investor ettevõtja ja raamatute autor Jaar Roosaare tõi näiteid oma investeerimisvigadest ja avaldas aktsiad, millesse praegu investeerida. Foto: Andras Kralla

Investor ja ettevõtja Jaak Roosaare tunnistas Äripäeva kasvuaktsiatesse investeerimise koolitusel, et Tallinna börsi parimat kasvuaktsiat LHVd pole ta julgenud juurde osta, sest koguaeg on aktsia olnud liiga kallis.

LHV aktsia on Roosaare portfellis 600% plussis ja oma sõnul tegi Roosaare vea, et seda aja jooksul juurde ei ostnud. Kasvuettevõtesse investeerimisel kehtivad hoopis teised reeglid, kui Roosaare ise seni rakendanud on. P. A Fisher raamatut "Tavalised ettevõtted, tavapäratu kasum" lugedes tabas teda kirgastumine ja soov lisaks oma dividendiaktsiatele osta portfelli ka kasvuaktsiaid.