Facebookist Adobeni: selle aasta olulisemad tehingud

Facebook on tänavu teinud kaks suurt tehingut. Foto: Reuters/Scanpix

Maailmamajandust enim raputanud koroonaviirus pole takistanud mitmete oluliste ja väga suurte tehingute tegemist.

Ühed suuremad tehingud toimusid tänavu sealjuures ettevõtete vahel, mis juba on börsil. Näiteks ostis Salesforce 27,7 miljardi dollari eest ära Slacki, mis omakorda läks börsile läinud aastal. Sõidujagamisfirma Uber oli peaaegu ostmas toidu tellimise ja kohale toimetamise platvormi Grubhub, kuid juulikuus selgus, et Euroopa sama valdkonna hiid Just Eat Takeway astus vahele ja ostis Grubhubi hoopis ise ära. Hinnalipikul seisis 7,3 miljardit dollarit. Mida see tehing tähendas? Just Eat Takewayst sai väljaspool Hiinat suurim oma valdkonna ettevõte.