Poolaasta Balti börsil: rohelises vaid üks Tallinna börsi aktsia

Segadused Türgi sadamas: Eesti ettevõte kisti Venemaa viljavarguste skeemi

Türgi võimud on Ukraina prokuratuuri palvel kinni pidanud laeva, milles on ligi 7000 tonni Ukrainast pärit nisu. Kahtlustatakse, et tegu on Ukrainast varastatud teraviljaga. Veose tarnija on aga Tartus registreeritud ettevõte, mille juht on teatanud laevaomaniku väitel veose täielikku legitiimsust, kirjutab Logistikauudised.

