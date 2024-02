Sony koondab 900 videomängudega seotud töökohta

Sony Group teatas, et koondab oma PlayStationi ärist 900 töötajat. Kärped moodustavad umbes 8% üksusest ja on osa ülemaailmsest ümberstruktureerimisest, mis hõlmab Londoni stuudio sulgemist, vahendas The Wall Street Journal.

