Targeti käive langes ning aktsia taandus 8%

USA suurim toidu- ja üldkaupade odavpoodide kett Target avalikustas, et ettevõtte netokäive langes esimeses kvartalis võrreldes aastatagusega -3,1% ehk 24,5 miljardi dollarini. Selle põhjusena nähakse, et inflatsiooni all kannatavad ostjad väldivad ebavajalike asjade ostmist, vahendas Yahoo Finance.

